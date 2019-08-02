Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Bu yılın gözde kurbanlıkları da pazarlarda yeni alıcılarını bekliyor.

Bingöl'de bir çiftçinin buzağı iken alarak büyüterek ismini "Kral" koyduğu boğayı kurban için 35 bin TL'ye satışa çıkartırken, hayvanın günlük 20 kilogram yem tükettiği öğrenildi. 3 yaşındaki Kral, ballı yonca ile besleniyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde besici Musa Kılınç'a ait "Reşo" adlı 1,5 tonluk simental ırkı boğa alıcısını bekliyor. Yalova'da bin 200 kilo ağırlığındaki “Şampiyon” isimli tosun görenleri şaşırtıyor. 22 bin TL’ye alıcısını bekleyen boğa, ağırlık ve fiyatı ile 2. el otomobil ile yarışıyor. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı açısından 4'üncü ili olan Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Pazara yaklaşık bir ton ağırlığındaki hayvanını getiren besici, "Poyraz" adını verdiği kurbanlığı 15 bin liradan satışa sundu. Kayaşehir'de kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Ağrı'dan getirilen 3 yaşında ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki 'Sarıoğlan' isimli dana pazar alanının gözdesi oldu. Sahibi yerli ırkı danaya 24 bin lira fiyat biçiyor.

1,5 TONLUK "KRAL" BOĞA ALICISINI BEKLİYOR

Bingöl'de bir besici, buzağı olarak alıp büyütüp "Kral" isimini koyduğu boğayı Kurban Bayramı için 35 bin TL'ye satışa çıkarttı. Günlük 20 kilogram yem tüketen 3 yaşındaki boğanın, belirli aralarla ballı yonca ile beslendiği öğrenildi.

Merkeze bağlı Çayağzı köyünde hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Burhan Alkan, buzağı iken aldığı ve oğlunun isteği üzerine ‘Kral’ adını verdiği boğa 1,5 tona ulaştı. Alkan, Kurban Bayramı öncesi 3 yaşındaki boğayı satışa çıkartarak fiyatını da 35 bin TL olarak belirledi. Günlük 20 kilogram yem yiyen boğanın, iriliği nedeniyle pazar da değil, bulunduğu ahırda satışının yapılacağı belirtildi.

Sürekli besicilik yaptığını belirten Burhan Alkan, “Damızlık hayvanlarım da var. Şuanda işletmem de 50 büyükbaş hayvanım var. Bunlardan biri de 1,5 tonluk boğa bulunuyor. Oğlumun isteği üzerine ismini kral koyduk. Kurban Bayramı nedeniyle satışa sunacağız. Fiyatını da 35 bin TL olarak belirledik. Kral günlük 20 kilogram yem tüketiyor” dedi.

Boğanın etinin lezzetli olması için yonca ve arpa da verdiklerini vurgulayan Alkan," Eti daha doğal ve güzel olsun diye özellikle öğle vakitlerinde ballı yonca veriyoruz. Krala çok iyi bakıyoruz. Talep edenler olursa gelip krala bakabilir” diye konuştu.

KURBAN PAZARININ GÖZDESİ 1,5 TONLUK "REŞO"

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla satışa çıkarılan 1,5 tonluk "Reşo" isimli simental ırkı boğa pazarın gözdesi oldu.

Ovacık ilçesine bağlı Paşadüzü köyünde besici Musa Kılınç'ın, ahırında özenle beslediği 3 yaşındaki "Reşo" isimli 1,5 tonluk boğa, iri yapısıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Musa Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır hayvan yetiştiriciliğiyle uğraştığını söyledi. Her yıl kurbanlık hayvan beslediğini ifade eden Kılınç, "Bende 1 ton 500 kilogramdan aşağı ağırlığa sahip boğa yoktur. Besiye aldığım boğaların canlı ağırlıkları genellikle 1 ton 500 ve 1 ton 800 kilogram arasında değişir. Bu ağırlıktaki boğaların fiyatı da 25-27 bin lira arasındadır." dedi.

Kılınç, Reşo'nun ağırlığıyla Ovacık'ın en büyük boğası olduğunu savunarak, "Boğayı, kilosu 35 liradan satmayı düşünüyorum. İlçemizde kurban pazarları olmadığından dolayı hayvanlarımızı şehir dışına gönderiyoruz. Hayvanlarımız organiktir, onları sadece arpayla besliyoruz." diye konuştu.

KURBAN PAZARININ “ŞAMPİYON”U

Yalova'da bin 200 kilo ağırlığındaki “Şampiyon” isimli tosun görenleri şaşırtıyor. 22 bin TL’ye alıcısını bekleyen boğa, ağırlık ve fiyatı ile 2. el otomobil ile yarışıyor.

Yalova’da kurban pazarında hareketlilik başladı. Kurbanlık almak isteyenler kurban pazarına akın ediyor. Pazarda en çok dikkat çeken kurbanlık ise “Şampiyon” adlı büyükbaş hayvan. Bin 200 kilogram ağırlığı ile dikkat çeken boğa fiyatıyla da "maşallah" dedirtiyor. Muş’tan getirilen hayvanın sahibi Ahmet Toprak, “Şampiyon, hakikaten bir şampiyon gibi yetiştirildi. Özel olarak beslendi. Şimdi alıcısını bekliyor” dedi.

Şampiyon için 22 bin TL isteyen satıcı, hayvanı alan kişinin pişman olmayacağını dile getirdi.

Pazarda Yalovalı Engin Doyuran’a ait 850 kilo ağırlığındaki “Cankız” da dikkat çeken diğer bir sığır. Cankız’ı satın almak isteyenlerin ise cebinden 16 bin 500 TL çıkartması gerekiyor. Satıcılar 2 yıldır kurbanlık fiyatlarında bir değişme olmadığını, bu yılki fiyatların önceki seneyle aynı olduğunu vurguluyor. Her keseye uygun küçük ve büyükbaş hayvanın bulunduğu Yalova kurban pazarında hayvanların bayramdan önce tükenmesinin beklendiğini vurgulayan satıcılar, vatandaşları ellerini çabuk tutmalarını istiyor.

BİR TONLUK "POYRAZ" 15 BİN LİRAYA ALICI BEKLİYOR

Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan bakımından önemli bir yere sahip olan Ağrı'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor.

Yurtta küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı açısından 4'üncü il olan kentte erken saatlerde ilçeler ve yaylalardan hayvan pazarına getirilen kurbanlıklar, buradaki satış ve gerekli kontrollerin ardından kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketliliğin arttığı pazarda, besicilerle uygun fiyata kurban almak isteyen vatandaşlar arasında uzun süren pazarlıklar ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor.

Binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın alıcı beklediği pazarda, besicilerin ilkbahar ve yaz aylarında yaylalarda büyük emek vererek besledikleri simental cinsi boğalar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Hayvan pazarının en büyüklerinden olan ve bin kilogram ağırlığa sahip "Poyraz" adlı simental cinsi boğa da 15 bin liradan alıcısını bekliyor.

Besici Aydın Berke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir tonluk boğayı büyük emek vererek beslediklerini ve satmak için hayvan pazarında beklediklerini söyledi. Geçen yıllara göre kurbanların daha uygun fiyatlı olduğunu savunan Berke, "Hamur'un Köşk köyündenim. Bu hayvanı geçen sene ilkbaharda aldım. 3 ay yaylada otladı ve sonrasında yaza kadar ahırda besledim. Bu sene de ilkbaharda 2 ay yaylada otlatıp kurbana hazırladım. Bugün de pazara getirdim. Simental cinsi danamızın ismi Poyraz. Hemen hemen bir ton. 15 bin lira istiyorum, alıcı var ama fiyatta anlaşamıyoruz, müşteri bekliyorum." diye konuştu.

Hayvan pazarında kurban alım satımı yapan Atilla Altuğ da Ağrı'nın hayvancılık açısından tampon bölge olduğunu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarının burada yer aldığını belirtti.

"Her yerden buraya hayvan gelir, buradan da her yere hayvan gider." diyen Altuğ, şöyle konuştu.

"Bayrama az bir süre kaldı, hareketlilik de arttı. Buradan kurbanlıklar batı illerine de gidiyor. Bu yıl geçen seneye göre hayvanlar daha ucuz ve hesaplı. Küçükbaş hayvanlar büyükbaşlara göre daha pahalıdır. İnek fiyatları 3 bin 500 ile 6 bin lira arasında değişiyor. 40 hayvanımız var, biz de alıcı bekliyoruz. Buradan batı illerine kurbanlıklar gitmeye devam ediyor, özellikle Bursa, Adapazarı ve İstanbul'a gidiyor, inekler de Kayseri ve Eskişehir'e götürülüyor. Burası hayvancılık açısından tampon bölgedir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarı burasıdır."

1 TONLUK 'SARIOĞLAN' ALICISINI BEKLİYOR

Kayaşehir'de kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Ağrı'dan getirilen 3 yaşında ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki 'Sarıoğlan' isimli dana pazar alanının gözdesi oldu. Sahibi yerli ırkı danaya 24 bin lira fiyat biçiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayaşehir'de kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'na farklı illerden getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar satışa sunuldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarı gezen vatandaşlar, fiyat araştırmasının ardından beğendikleri kurbanlıklar için besicilerle kıyasıya pazarlık yaptı. Pazarın en gözdesi ise Ağrı'dan getirilen yaklaşık bir ton ağırlığındaki 'Sarıoğlan' oldu. Yerli ırkı danaya 24 bin lira fiyat biçen sahibi dananın 3 yaşında ve sağlıklı olduğunu söyleyerek pazarlık payı bıraktıklarını belirtti.

BÜYÜKBAŞTA FİYAT ARALIĞI; 14 İLE 24 BİN LİRA

Kurban pazarına 32 tane büyükbaş hayvan getirdiklerini söyleyen Ferman Kaya, "Ağrı'dan geldik, dana pazarın şampiyonu. Yaklaşık bir ton geliyor, 23-24 bin lira alıcı bekliyoruz. Pazarlık payımız da var. 1 yıldır bizde, sağlığı dört dörtlük. 4 gündür buradayız, satışlarımız iyi. 32 tane büyükbaş hayvan getirdik. 14 bin liradan 24 bin liraya kadar, her aileye ve bütçesine göre danamız var." dedi.

3 DAKİKADA HAYVAN KESİMİ YAPILIYOR

Kurban pazarının sorumlusu Hüseyin Bal ise, "5 gündür satışlarımız başladı. Alanımız bin 900 büyükbaş, 2 bine yakın da küçükbaş kurbanlık alıyor. Bine yakın kurbanlık satışımız yapıldı, fiyatlarımız makul. 4 tane büyükbaş, 1 tane de küçükbaş kesim ünitemiz var. 3 dakika bir hayvan kesimi yapılıyor ve kurbanlıklar vatandaşlara parçalanarak teslim ediliyor. Bayramın birinci günü ve ikinci günü biner tane hayvan kesme kapasitemiz var. Genelde buraya Ardahan, Kars, Ağrı, Tokat, Kastamonu gibi illerden kurbanlıklar geliyor." diye konuştu.

KÜÇÜKBAŞLARIN FİYATI BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Ordu'dan 150 tane koç getiren besici Cemal Arslan da, "150 tane koç getirdik. Fiyatları bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Ordu'nun Perşembe yaylasından geldik, koçlar yerlidir. Canlı ağırlığı 60-70 kilo civarında. Temiz eti 30-35 kilo. Koçları yaylada yeşil otla ve mısır kırması arpa ile besledik." ifadelerini kullandı.

VETERİNERLER HAYVANLARI TEK TEK KONTROL EDİYOR

Kayaşehir Kurban Kesim ve Satış alanında çalışan veterinerler, alana hayvan girişleri yapıldığında pasaportlarına ve şap aşısının yapılıp yapılmadığına baktıklarını söyledi. Hayvanların sağlık muayenelerini de yapan görevliler, fiziki durumlarına, vücutlarında herhangi bir uzvun eksik olup olmadıklarına ve dişten yaş tayinlerine dikkat ettiklerini belirtti.