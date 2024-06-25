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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kurban Bayramı'nda 1456 düzensiz göçmen yakalandı

        Kurban Bayramı'nda 1456 düzensiz göçmen yakalandı

        Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen "KALKAN-24" denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 08:46 Güncelleme: 25.06.2024 - 08:46
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        Bayramda 1456 göçmen yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca yürütülen düzensiz göçmenlere yönelik 'Kalkan-24' denetimlerinde 1456 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzensiz göçmenlere yönelik 'Kalkan-24' denetimleri gerçekleştirildiğini açıkladı. Buna göre; 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 Mobil Göç Noktası aracı ile 60 ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 35 bin 159 kimlik kontrolü yapıldı, 1456 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

        Valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı ve denetimleri gerçekleştiren polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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