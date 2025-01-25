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        Haberler Spor Voleybol Kupa Voleyde çeyrek final programı açıklandı - Voleybol Haberleri

        Kupa Voleyde çeyrek final programı açıklandı

        AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde çeyrek final etabının maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:47
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        Kupa Voleyde çeyrek final programı açıklandı
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        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmalar kadınlarda 12-13 Şubat, erkeklerde ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

        Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.

        Çeyrek final etabının maç programı şöyle:

        - Kadınlar

        12 Şubat Çarşamba:

        13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)

        14.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

        15.30 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)

        13 Şubat Perşembe:

        19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)

        - Erkekler

        18 Şubat Salı:

        13.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

        17.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

        19.30 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)

        19 Şubat Çarşamba:

        14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik Spor (TVF Burhan Felek Vestel)

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