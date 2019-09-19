19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Balyoz", "askeri casusluk" ve "devrimci karargah" davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Ahmet Toker, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık Toker cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemiyle bağlandı. Ahmet Toker'in avukatı ise salonda hazır bulundu.
Duruşmada Toker ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını yaptı.
Kamuoyunda FETÖ'nün kumpas davaları olarak bilinen "balyoz", "askeri casusluk" ve "devrimci karargah" davalarına bakan yerel mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Ahmet Toker, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Avukatının savunmasının alınmasının ardından son sözü sorulan Toker, "Devletin anayasal düzeni ile bırakın çatışmayı, onu korumak için uzun yıllar görev yaptım. Yüksek Yargıtayın bir mensubu olmanın onurunu yaşamaya devam ediyorum. Anayasal düzeni ihlal ettiğim ve terör örgütü üyesi olduğum imasını bile kesinlikle reddediyorum." diye konuştu.
KARAR
Savunmaların tamamlanmasından sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.
Hakkında "FETÖ terör örgütü yöneticiliği"nden dava açılan sanık Ahmet Toker'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 9,5 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 15 aya (14 yıl 3 ay) çıkarıldı.
Toker'in cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın aldığı ceza göz önünde bulundurularak, hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
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