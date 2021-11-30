Kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü!

DHA

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle aralarında 2 kamyon ile 2 TIR'ın bulunduğu 8 araç, birbirine girdi.

DHA'nın haberine göre, zincirleme kazada yaralanan 8 kişi, Konya ve Cihanbeyli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Kum fırtınası ve meydana gelen kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü Konya-Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, bugün saat 14.30 sıralarında E.A. yönetimindeki 42 AAG 114 plakalı kamyon, M.A. yönetimindeki 06 FZ 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, savurulup tarlaya uçan otomobildeki Şerife Köşe (90) ve Ayla Aytaç (90) hayatını kaybetti. Sürücüler E.A. ve M.A. ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Köse ve Aytaç'ın cenazeleri ise Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.