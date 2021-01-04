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SON DAKİKA! Kulüplerin harcama limitleri açıklandı

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. Ara transfer dönemi yarın başlayacak, 1 Şubat'ta sona erecek

04.01.2021 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! Kulüplerin harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.

Takım Harcama

Takımlar

Limiti TL

%15 Sapma Dahil Tutar TL

1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

243.120.710

279.588.816

2.TRABZONSPOR A.Ş.

178.678.204

205.479.935

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

294.195.196

338.324.475

4.DEMİR GRUP SİVASSPOR

198.222.737

227.956.148

5.AYTEMİZ ALANYASPOR

97.799.097

112.468.961

6.GALATASARAY A.Ş.

434.336.995

499.487.545

7.FENERBAHÇE A.Ş.

356.433.786

409.898.854

8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

136.137.671

156.558.322

9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

101.713.928

116.971.017

10.KASIMPAŞA A.Ş.

125.868.114

144.748.331

11.GÖZTEPE A.Ş.

79.831.274

91.805.965

12.GENÇLERBİRLİĞİ

64.299.471

73.944.392

13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

94.241.155

108.377.328

14.YUKATEL DENİZLİSPOR

94.243.985

108.380.583

15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

152.137.575

174.958.211

16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR

92.275.743

106.117.104

17.HES KABLO KAYSERİSPOR

60.427.441

69.491.557

18.MKE ANKARAGÜCÜ

83.311.853

95.808.631

19.HATAYSPOR

92.148.829

105.971.153

20.B.B.ERZURUMSPOR

92.148.829

105.971.153

21.FATİH KARAGÜMRÜK

92.148.829

105.971.153

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