Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.
Takım Harcama
Takımlar
Limiti TL
%15 Sapma Dahil Tutar TL
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
243.120.710
279.588.816
2.TRABZONSPOR A.Ş.
178.678.204
205.479.935
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
294.195.196
338.324.475
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
198.222.737
227.956.148
5.AYTEMİZ ALANYASPOR
97.799.097
112.468.961
6.GALATASARAY A.Ş.
434.336.995
499.487.545
7.FENERBAHÇE A.Ş.
356.433.786
409.898.854
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
136.137.671
156.558.322
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
101.713.928
116.971.017
10.KASIMPAŞA A.Ş.
125.868.114
144.748.331
11.GÖZTEPE A.Ş.
79.831.274
91.805.965
12.GENÇLERBİRLİĞİ
64.299.471
73.944.392
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
94.241.155
108.377.328
14.YUKATEL DENİZLİSPOR
94.243.985
108.380.583
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
152.137.575
174.958.211
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
92.275.743
106.117.104
17.HES KABLO KAYSERİSPOR
60.427.441
69.491.557
18.MKE ANKARAGÜCÜ
83.311.853
95.808.631
19.HATAYSPOR
92.148.829
105.971.153
20.B.B.ERZURUMSPOR
92.148.829
105.971.153
21.FATİH KARAGÜMRÜK
92.148.829
105.971.153
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