Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı. 12.00’de başlayan toplantıya Süper Lig başkanının yanı sıra, birer yöneticileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de katıldı.

17 kulüp toplantıda yer alırken, sadece Fenerbahçe'den toplantıya katılım gerçekleşmedi.

Yaklaşık 4 saat süren Kulüpler Birliği toplantısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil konuştu. Açıklamalardan satır başları:

MEHMET SEPİL: ÇOK FAYDALI BİR TOPLANTI OLDU

"Olağan toplantı vardı. Geniş katılım olduğu için Maslak'ta yapmak mümkün değildi. Burada yaptık. Uzun bir toplantıydı. Konular birikmişti. Kulüplerden çok talep geldi. MHK ile bir araya gelmek istedik. Kendilerinin sunumunu dinledik. VAR ve diğer konular var. Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek bilgiler verdi. Sorularımızın cevaplarını aldık. Kısa süre içerisinde lisans uygulaması konusu vardı. Konu oldukça hararetli transfer dönemi geçti. Bu geride kaldı. Önümüzdeki sene neler yapılacağını, nelerin değişebileceğini konuştuk. TFF dönüş yapacak bu konuda. Tekrar çalışmalara başlayacağız. Statlarda oluşan ırkçı söylemler konusunu tartıştık. Federasyonun mevcut yasaları var ama biz kulüpler olarak en sert şekilde cezalandırılmasını istedik.

Herkesin açık yüreklilikle konuştuğu bir toplantı oldu. Teşekkür ediyorum federasyona."

"Fenerbahçe... Ali Koç başkanım beni aradı. Bu ortamda katılmamanın daha doğru olacağını, toplantının selameti için iyi olacağını söyledi. Başarılar diledi. Fenerbahçe'nin kendi tasarrufu tamamen."

"VAR için her şey diyalogla oluyor. Neyin ne olduğunu daha iyi anladık. Sezon başı sadece 4-5 kulüp başkanı katılmıştı. Bugün Fenerbahçe dışında bütün takımlar buradaydı. Sorular vardı kafalarda. Bize izah ettiler. Başkanların tatmin olup olmadığını bilemem. Çok önemli bilgiler aldık. Çok şey öğrendik. Kulüpler Birliği başkanı olarak bütün kulüpler tatmin oldu diyemem. En önemlisi... Kulüplere değil, taraftarlara da izah etmek gerek. Gri alanları olan bir konu. IFAB'ın tanımları içerisinde olduğunu söylediler. Gri alan olunca herkes farklı bir şey söyleyebiliyor. Faydalı bir toplantı olduğunu söyleyebilirim."

NİHAT ÖZDEMİR: VAR SAYESİNDE BÜTÜN TAKIMLAR ŞAMPİYONLUĞA OYNAR HALE GELDİ

"Kulüpler Birliği'ni ağırladık. Herkesin evi olan TFF'de yapalım dedik. 17 kulübün iştirakiyle yaptık. Verimli oldu. Sık sık bu toplantıyı yapmayı düşünüyoruz. Türkiye ırkçılık konusunda değil Avrupa'ya dünyaya örnek gösterilen bir ülkedir. Bugüne kadar hiçbir zaman ırkçılıkla ilgili bir olay yaşamadık. Son haftalarda maalesef girişimler olduğunu gördük. Çok rahatsız olduk. TFF olarak hiçbir aykırılığa izin vermeyeceğiz. Gerekli olan her şeyi yapacağız. Bütün arkadaşlar destek verdiler.

Diğer konu... Son günlerde hakemlerimiz, gündeme oturdular. Sayın Sepil'in isteğiyle MHK Başkanı Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek'i bir araya getirdik. Uygulamaları anlattılar, önerileri dinlediler. VAR konusunda fikir alışverişinde bulundular. Hepsine teşekkür ediyorum. Gördük ki hakem hatalarının nasıl olduğunu... Çok uzun bir toplantı oldu. 13 haftamız kaldı. Görüyoruz ki 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor. Lig tarihinde böyle bir sezon yaşanmadı. VAR uygulamasıyla, hiçbir ofsayt hatası yok. Bütün takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi. Herkesin memnun olması lazım, yayıncı kuruluşun da bizlerin de.

Lisans konusunu konuştuk. Hatalar olabilir. Sezon sonunda neler olacağını konuştuk. Görüşleri aldık. Türk milleti için futbol çok önemlidir. Hepimiz rakibimize tavrımızı, jest yapmayı unutmamalıyız. Sadece yöneticiler değil, futbolcuların da... Rakibe jest yapmaları lazım. Sonunda da kim hak edecekse o şampiyon olacaktır. Diğerlerinin de saygı duymaları gerekir."