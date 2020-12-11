Küçük esnafın elektrik ve gazı kesilmeyecek

Enerji yönetimi, elektrik ve doğal gaz sektörlerinde şehiriçi dağıtımı üstlenen şirketlerin çatı örgütleri Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) görüştü.
Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler sonrasında faaliyetlerini durduran ya da kapalı olan küçük işletmelerin borcu olsa bile elektrik ve gazlarının Aralık ayı boyunca kesilmemesini istedi. Ocak ayında koşullara uygun olarak durumun yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Sektör kaynakları, Aralık ayı sonuna kadar borcu olan küçük işletmelerin gaz ve elektriklerinin kesilmeyeceğini belirterek, “Lokanta, cafe, düğün salonu gibi bazı işletmeler faaliyetlerine ara verdi. Bunların, borçları olsa bile gaz ve elektrikleri kesilmeyecek” dedi.
Peki, gerek elektrikte, gerekse de doğal gazda tüketim ne durumda? Doğal gaz sektörü temsilcileri, sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle Ekim ve Kasım aylarında gaz tüketiminin düşük seyrettiğini belirterek, “Aralık ayıyla birlikte evsel tüketim artmaya başladı. Önceki yıllardaki düzeye geldi” dedi.
Sanayiden ve gaz santrallarından talebin devam ettiğini anlatan yetkililer, “Özellikle gaz santralları, son birkaç aydır yoğun doğal gaz çekiyor. Barajlara gelen su miktarının azalması, suya dayalı elektrik üretiminin düşmesi de bunda etkili oluyor. Suyun payı düşüyor, gazın payı artıyor. Gazın günlük üretimdeki payı yüzde 35’i aştı. Suyun payı baraj+akarsu yüzde 18 düzeyinde” diye konuştu.
Elektrikte de tüketim talebinin geçen yıla yakın bir düzeyde gerçekleştiğini anlatan yetkililer, “Pandeminin ilk aşamasında bir miktar gerilemeler yaşanmıştı. Sonrasında toparlandı. Haziran ayından itibaren tüm kesimlerde tüketim artışı gözleniyor” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!