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Tüfekle fotoğraf çekmek isterken kazara annesini vurdu

Türkiye feci bir olaya sahne oldu. Şanlıurfa'da evde bulunan tüfekle fotoğraf çektirmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kazara annesini başından vurarak öldürdü

Giriş: 09.01.2023 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Küçük çocuk kazara annesini başından vurdu!
Küçük çocuk kazara annesini başından vurdu!
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İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evdeki tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla annesini vurdu.

İHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki F.H. elinin tetiğe temas etmesi sonucu annesi Güzel Hançer’i başından vurdu.

Silah sesi üzerine odaya gelen aile fertleri, anneyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, anne Güzel Hançer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, F.H. ise polis merkezine götürüldü.

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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