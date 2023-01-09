Küçük çocuk kazara annesini başından vurdu!

İHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki F.H. elinin tetiğe temas etmesi sonucu annesi Güzel Hançer’i başından vurdu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."