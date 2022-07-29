Küçük çocuk boğuluyordu! Peşinden suya atladı!

AA

Bingöl'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde 13 yaşındaki Hayat Bektaş'ı kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ın (43) bulunması için Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Diyarbakır AFAD Müdürlüğü ile Batman itfaiyesinden dalgıçlar, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ile AKUT personeli ve vatandaşların sürdürdüğü arama çalışmaları sonuç verdi.

EKİPLER, CANSIZ BEDENE ULAŞTI

AA'da yer alan son dakika haberine göre ekipler, Aydın Tutkal'ın cansız bedenini akıntıya kapıldığı noktanın yaklaşık 200 metre ilerisindeki bataklıkta buldu.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

İki çocuk babası Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmişti.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILMIŞTI

Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı.

Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, Tutkal ise nehirde kaybolmuştu.