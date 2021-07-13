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Küba'daki hükümet karşıtı eylemlerden sonra onlarca kişi gözaltına alındı
Küba'da Pazar günü, ükede onyıllardır görülen en büyük hükümet karşıtı protesto eylemlerine binlerce kişinin katılmasının ardından, medya ve muhalefet kaynakları onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Küba'daki eylemlerden sonra onlarca kişi gözaltında
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Küba'da Pazar günü, ükede onyıllardır görülen en büyük hükümet karşıtı protesto eylemlerine binlerce kişinin katılmasının ardından, medya ve muhalefet kaynakları onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Kübalılar, ekonominin çöküşü, gıda ve ilaç sıkıntıları, fiyat artışları ve hükümetin Covid-19 salgınına karşı izlediği politikalara karşı öfkeliydi.
Eylemler, muhalefetin sert bir şekilde cezalandırıldığı Küba'da görülmesi açısından önemliydi.
Cumhurbaşkanı da destekçilerine, eylemcilerle "savaşma" çağrısı yaptı.
Pazar günkü eylemlere katılan ve adının sanece Alejandro olduğunu söyleyen bir protestocu BBC Mundo'ya yaptığı açıklamada "Yiyecek yok, ilaç yok, özgürlük yok. Yaşamamıza izin vermiyorlar" demişti.
Başkent Havana dahil ülke genelindeki protestocular "özgürlük" ve "diktatörlüğe son" sloganları attı.
San Antonio'daki bir eylemci BBC'ye yaptığı açıklamad "Korkmuyoruz. Değişim istiyoruz, artık diktatörlük istemiyoruz" demişti.
Reuters'ın haberine göre hükümet karşıtı protestocular, sivil giyimli memurların desteğiyle, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyadaki videolarda, güvenlik güçlerinin eylemcileri gözaltına alması, dövmesi ve biber gazı kullanması görülüyor.
Ülke genelinde internetin kesildiği haberleri gelirken, Associated Press Haber ajansından bir fotoğrafçı, güvenlik güçleriyle yaşanan arbedede yaralandı.
Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel adada nadiren görülen protestoların ardından televizyonda yayımlananan konuşmasında, yaşananlardan ABD'yi sorumlu tuttu. Diaz-Canel 1962'den bu yana çeşitli şekillerde yürürlükte olan Amerikan ambargolarını "ekonomik boğma politikası" diye tanımladı.
Diaz-Canel eylemcilerin ABD tarafından ülkeyi istikrarsızlaştırmak için kiralanan paralı askerler olduğunu söyledi ve destekçilerinden, sokağa çıkıp, devrimi savunmalarını istedi.
Diaz Canel "Dövüşme emri verilmiştir, sokaklara çıkın devrimciler" dedi.
ABD ise Kübalıların yanında olduklarını söyledi ve Küba yönetimine şiddetten kaçınması ve halkını dinlemesi çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden "Küba halkı cesurca temel ve evrensel haklarını arıyor" dedi.
Yağmalanan dükkanlar
Hükümet karşıtı eylemler, başkent Havana'nın güneybatısındaki San Antonio de los Banos kentinde başlayıp, kısa sürede ülke geneline yayıldı.
Birçok protesto sosyal medya platformlarında canlı yayımlanırken, eylemcilerin hükümet ve devlet başkanı aleyhine, değişim isteyen sloganlar attıkları görüldü.
Sosyal medyada, polis araçlarını deviren eylemciler ve döviz üzerinden satış yapan devlete ait dükkanların yağmalandığı görüldü. Birçok Kübalı, temel ihtiyaç maddelerini buralardan alabiliyor, ancak fiyatlar çok yüksek.
Küba ekonomisi de zor günlerden geçiyor. En önemli sektörlerden biri olan turizm, Covid salgınından olumsuz etkilendi.
Şeker de ada ülkesinin bir diğer ihraç ürünü. Ancak bu yılki rekolte beklenenden çok daha kötü oldu.
Küba'nın şeker tekeli Azcuba, kötü rekoltenin, yakıt bulunamaması ve tarım makinelerinin bozulmasının yanı sıra tarlalardaki nem gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığını söylüyor.
Bu nedenle, hükümetin döviz rezervleri azaldı ve normalde yaptığı gibi açığı dövizle ithal edemedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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