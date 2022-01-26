Yeni yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) Toplantısı için geri sayım sona erdi. Türkiye ve küresel piyasaları etkileyecek olan FED Toplantısı bugün yapılacak ve ardından FED faiz kararı sonuçları açıklaması kamuoyu ile paylaşılacak. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan toplantılarda politika faizi sabit bırakılmıştı.

SON DAKİKA | FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Analistler, FED faiz kararı beklentisi ile ilgili olarak bu yıl ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Piyasaların özellikle izleyeceği konu ise Fed Başkanı Powell'ın enflasyonla mücadeledeki şahinliği göstermesi açısından mart ayında 50 baz puanlık bir artış sinyali verip vermeyeceği olacak. Peki, FED faiz kararı ne olur? 2022 FED faiz faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

İşte, ABD Merkez Toplantısı ve FED faiz kararı beklentisi ile ilgili detaylar;