Kremlin Rusya'nın şartlarını açıkladı!

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya'nın şartları sağlanırsa Ukrayna'daki askeri operasyon sonlanabilir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde devam ederken, Kremlin 'askeri operasyonun' sona erdirmeleri için gerekli şartları açıkladı.

Peskov Rusya'nın şartlarının, "anayasanın değiştirilmesi, Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi ve Donetsk ile Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması" olduğunu söyledi. Peskov ayrıca, "Ukrayna silahsızlandırılmalı, herhangi bir bloğa katılmamalı" dedi.

"ŞARTLAR SAĞLANIRSA OPERASYON HEMEN DURUR"

Peskov şartlar sağlanırsa, Rusya'nın askeri harekatı hemen durdurmaya hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna anayasasında değişiklik yapılması gerektiğini söyleyen Peskov, Ukrayna'nın herhangi bir bloğa girme amacını reddetmesi gerekiyor" dedi.

Peskov, "Ukrayna'nın silahsızlandırılmasında sona geliyoruz. Ama asıl mesele, Ukrayna'nın askeri harekat faaliyetlerini durdurması. Ukrayna askeri eylemlerini durdurmalı, sonra kimse ateş etmeyecek" dedi.