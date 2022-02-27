Kremlin: İsrail arabuluculuk teklif etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede İsrail'in arabuluculuk teklif ettiği belirtildi.

İki liderin görüşmesinde Putin, Bennett'a "Rusya Belarus'ta görüşmeye hazırdı ancak Kiev bu fırsatı kullanmadı" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, İsrail Ukrayna ile görüşmelerde arabulucu olmayı teklif etti.