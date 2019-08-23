23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'yle bir toplantı yaparak ABD'nin kruz füzesi denemesini değerlendirdiğini belirtildi.
Açıklamada Putin kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı vurgulandı.
Kremlin'in açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orduya ABD'nin füze denemesine kapsamlı bir şekilde yanıt verecek önlemleri almaları için talimat verdiği, bakanlıklara ise yeni Amerikan füzesinin oluşturacağı tehditleri analiz etmeleri yönünde talimat gönderdiği belirtildi.
PUTİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin'in açıklamasından kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu.
Putin, Rusya'nın bir silahlanma yarışı içerisine çekilmek istemediğini vurgularken, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesine yerleştirmek istediği konuşulan yeni füzelerin Rusya'nın çıkarlarına doğrudan aykırı olduğunu belirtti ve Rusya'nın bölgeyle sınırı olduğuna dikkat çekti.
Putin ayrıca, ABD'nin yaptığı füze denemesinin gerçek Amerikan amacının dünyanın farklı bölgelerine yasaklanmış füzeleri yerleştirmek olduğunu gösterdiğini savundu.
NE OLMUŞTU?
ABD, bir süre önce Rusya'nın ihlallerini gerekçe göstererek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmiş, 4 gün önce de ilk kez uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti.
ABD Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos'ta Kaliforniya'da bulunan San Nicolas Adası'nda gerçekleştirildiğini bildirilmişti.
INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.
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