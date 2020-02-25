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Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya'nın şu anda Türkiye, Fransa ve Almanya ile dörtlü Suriye zirvesi üzerinde çalışmadığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde Putin'e Suriye konulu dörtlü zirve teklifi sunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, dörtlü bir zirvenin Rusya'nın gündeminde olmadığı belirtilirken, şu anda Putin ile Erdoğan arasında yapılacak ikili bir görüşme için de müzakere edilmediği belirtildi.

Peskov, Kremlin'in gündeminde sadece Türkiye ve İran ile yapılacak üçlü zirvenin bulunduğunu söyledi.

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