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Kremlin'den yapılan açıklamada, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya devlet başkanlarının Suriye'deki krizi görüşmek üzere bir araya geleceği zirvenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmaların devam ettiği belirtildi.

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