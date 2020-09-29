Kremlin'den Dağlık Karabağ açıklaması!

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Kremlin, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Taraflara çatışmaları durdurma çağrısı yapılan açıklamada, "Taraflara askeri destek veren açıklamalar yangına benzin dökmek anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın çatışmalarla ilgili olarak düzenli şekilde Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ile iletişim halinde olduğu vurgulandı.