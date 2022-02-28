Kremlin'den Batı'ya yaptırım yanıtı!

HABERTURK.COM / AA

Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamada, "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak" denildi.

Ukrayna'nın Belarus sınırında Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan yaptırımlara ilişkin yanıt geldi.

Peskov, "Putin, Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşecek." açıklamasında bulundu.

Yaptırımların sorunlu olduğunu söyleyen Peskov, "Bunların ciddi sorunlu yaptırımlar olduğunu ancak Rusya'nın zararı talep etme potansiyeli var" dedi.

Peskov, müzakere görüşmelerine ilişkin yorum yapmadı.