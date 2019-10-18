SON DAKİKA!

Büyük şirketlerin ardından küçüklerin kredi borçlarına da yeniden yapılandırma uygulaması başlıyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) borcu 25 milyon TL altında olan küçük şirketler için yapılandırma uygulamasının onaylandığını duyurdu. TBB 14 Ekim'de yaptığı açıklamada büyük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağını duyurmuş, uygulamadan banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceğini bildirmişti.

BDDK'DAN ONAY ÇIKTI

TBB'den yapılan açıklamada "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır.Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır.Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hakkında detaylı bilgiye Birliğimizin http://www.tbb.org.tr/fyy sayfasından ulaşılabilecektir." denildi.