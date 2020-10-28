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Sermaye şirketlerine getirilen, ticaret kanununun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 30 Eylül'e kadar, 2019 yılı net kârının yalnızca %25'nin dağıtılmasına karar verilebileceği yönündeki hükümde süre kriteri kapsamı yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 6102 sayılı Türk ticaret kanununun geçici 13. maddesinin uygulanmasına

ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğe göre, sermaye şirketlerinde, söz konusu kanunun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 31 Aralık'a kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek.

Tebliğ değişikliği ile ayrıca, tebliğin 5. ve 6. maddelerinde yer alan "kâr payı" ibareleri, "kâr payı ve kâr payı avansı" olarak düzenlendi.