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Haberlerİş-YaşamSon dakika! Kâr payı dağıtım sınırı yıl sonuna kadar uzatıldı

Kâr payı dağıtım sınırı yıl sonuna kadar uzatıldı

Sermaye şirketlerine 2019 net kârının yalnızca yüzde 25'ine kadarını dağıtma sınırı getiren kararın süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

28.10.2020 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! Kâr payı dağıtım sınırı yıl sonuna kadar uzatıldı
HABERTURK.COM

Sermaye şirketlerine getirilen, ticaret kanununun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 30 Eylül'e kadar, 2019 yılı net kârının yalnızca %25'nin dağıtılmasına karar verilebileceği yönündeki hükümde süre kriteri kapsamı yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 6102 sayılı Türk ticaret kanununun geçici 13. maddesinin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğe göre, sermaye şirketlerinde, söz konusu kanunun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 31 Aralık'a kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek.

Tebliğ değişikliği ile ayrıca, tebliğin 5. ve 6. maddelerinde yer alan "kâr payı" ibareleri, "kâr payı ve kâr payı avansı" olarak düzenlendi.

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