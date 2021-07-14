KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS 2021/1 tercihi yapan adaylar için KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçlarıyla ilgili sayısal bilgilerle lisans, önlisans ve ortaöğretim kapsamındaki en yüksek ve en düşük puanlar erişime açıldı. işte merak edilenler...

KPSS 2021/1 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS 2021/1 tercihi yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.,

KPSS 2021/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir kadro veya pozisyona yerleşen

adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için

hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum

veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.



ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan

kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde

atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum

veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.