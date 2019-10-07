Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı.

DHA'nın haberine göre, çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeniyle köydeki cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla kimsenin evden çıkamaması isteniyor. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.