AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saat içinde, 1437 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 97 bin 256'ya, vaka sayısı da 57 bin 152 artarak 2 milyon 859 bin 73’e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 585 bin 265 vaka ve 24 bin 109 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 20 bin 637 olarak kayda geçti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 40 BİNİ AŞTI

AA'da yer alan habere göre, Hindistan'da ise ölenlerin sayısı 40 bin 699'a çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 56 bin 282 artarak 1 milyon 964 bin 536'ya ulaştı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 328 bin 336 kişi iyileşti. "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI 50 BİNE ULAŞTI

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 829 artarak 49 bin 698’e ulaştı. Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 139 artışla 456 bin 100’e yükseldi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 304 bin 708 kişi iyileşti.

DÜNYA GENELİNDE 711 BİN ÖLÜM

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde ise 711 bin 299 kişi öldü. Vaka sayısı 18 milyon 981 bin 315’e çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 172 bin 655 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 97 bin 361 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 973 bin 741 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 161 bin 607 kişi hayatını kaybetti.