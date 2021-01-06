Koronayı yenen Emine nine bir salgından daha kurtulmuş

Rize'de yaşayan 5 çocuk, 19 torun ile 2 torununun torunu olan Emine Ayhan, 12 yaşındayken tifo salgınına yakalandı. Salgında babası ve 3 kardeşini kaybeden Ayhan, hastalığı yendi. İlerleyen yaşına rağmen dinç olan Emine Ayhan, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan Ayhan, virüsü yenmeyi başardı.
"12 YAŞINDA DÖRT TANE CENAZE GÖRDÜM"
Sofrasından doğal hayvansal ürünleri eksik etmediğini anlatan Emine Ayhan, İnek beslerdim, yağ, peynir yapardım. Çarşıdan hiçbir şey almaz, hep ineklerden yaptığım ürünleri yer, yedirirdim. Sonra biz yaşlandık, köyler boşaldı, herkes büyükşehirlere gitti. Şimdi bu hastalık çıktı, geri dönmek istiyorlar köye. Köy hayatı çok kıymetlendi” dedi.
Çocuk yaşta tifo salgını geçirdiklerini anlatan Emine Ayhan, Beni ilk önce tifo tuttu, 12 yaşında dört tane cenaze gördüm. Babam ve 3 kardeşim öldü. Ben ölmedim, benim günüm vardı. Ondan sonra beyin kanaması geçirdim, gene ölmedim. Şimdi korona oldum, bunu da atlattım. Sadece başım ağrıdı, başka bir şikayetim olmadı, şimdi iyiyim. Ama korktum tabi ki, korkmaz olur musun can tatlıdır. Gene yağ, minci, bal, bir de kavurma yedim, şükür atlattım. Bunların faydası oluyor. 105 yaşına geldim. Artık çok hareket edemiyorum, namazımı kılamıyorum, ona çok üzülüyorum" diye konuştu.
"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"
Vatandaşları uyaran Emine Ayhan, Aklınızı başınıza alın, dikkat edin. Bu hastalık yüzünden kardeş kardeşi göremez oldu. Eğer kurallara uymazsak sevdiklerimizi kaybederiz” dedi.
"ÇOK KORKTUK"
Test sonuçları pozitif çıkınca önce kayınvalidesi için endişelendiklerini söyleyen Asiye Ekşioğlu da, Önce ben hasta oldum, tüm vücudumu saran ağrılarla uğraştım. Sonra kayınvalidem hastalandı. Çok korktuk ama şükür çok hafif atlattı, baş ağrısı ve halsizliği oldu. Ilık suya bal koyup içtik, kemik suyu çorbası, ıhlamur, mandalina ağırlıklı beslendik. O yaşlıydı, ‘bizden ona geçti, bir şey olur mu ‘diye vicdan azabı çektik. Sizlerde hastalığı sevdiklerinize bulaştırıp vicdan azabı çekmek istemiyorsanız dikkatli ve tedbirli olun. Tedbirsizliğimiz yüzünden sevdiklerimizin acısını yaşamayalım” dedi.
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