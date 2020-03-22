22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs (COVID-19) dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında can kaybı 13.069 olurken, hastalığa yakalananların sayısı ise 308.594'e ulaştı. Dünya bu salgınla mücadele ederken şüphesiz ki virüsten korunmada en etkili yöntem ellerimizi yıkamak.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara
ELLERİNİZİ YIKARKEN SICAK SU KULLANMAYIN!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Ellerimizi sıcak su ile değil, musluk suyunun sıcaklığı ile yıkamalıyız. Sıcak su, ellerimizin üzerinde yer alan por olarak adlandırdığımız, küçük gözeneklerin, boşlukların açılmasına ve o küçük alanlara mikroorganizmaların girerek, su ve sabunun etkisinden kurtulmasına neden olabilir" uyarısında bulundu.
ELLERİMİZİ NASIL YIKAYACAĞIZ?
KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER
Koronavirüse yakalanmamak için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü şu önerilerde bulunuyor:
* El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
* Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
* Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunulmalı).
* Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.
* Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
* Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
* Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
* Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
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