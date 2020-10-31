Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı

Son dakika haberine göre koronavirüs salgınında ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu, son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor." dedi.

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