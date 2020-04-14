AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte küresel pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 472 kişi daha arttı ve 119 bin 687'ye ulaştı.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 920 BİNİ GEÇTİ

Benzer gelişme enfekte sayısında da yaşandı. Dünya genelinde vaka sayısı ise 70 bin artarak, 1 milyon 920 bini geçti. İşte dünyayı kasıp kavuran ve çaresiz bırakan Kovid-19 salgınında, son 24 saatte yaşananlar ve yürek yakan bilanço...

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 23 BİN 644'E ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD´de, virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 27 bin 318 artarak 560 bin 433´e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 1.535 artarak 23 bin 644'e çıktı.

İTALYA'DA CAN KAYBI 20 BİN 645 OLDU

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi. Ülkede aktif vaka sayısının 103 bin 616'ya ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 159 bin 516'ya çıktığı bildirildi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 756'YA ULAŞTI

İspanya Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 447 artarak 169 bin 496´ya çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 517 kişi daha artarak 17 bin 756'ya yükseldi.

FRANSA'DA CAN KAYBI 15 BİNE YAKLAŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 188 artarak 136 bin 779'a ulaştı.

İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 717 ÖLÜM OLDU

İngiltere´de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı. Koronavirüse bağlı ölüm vakalarının sayısı son 24 saatte 717 artarak, 11 bin 329 oldu. Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 342 kişi artarak, 88 bin 621 oldu.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 194'E ÇIKTI

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 194'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 127 bin 854 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 151 kişi virüs nedeniyle öldü.

RUSYA'DA BİLANÇO ARTTI: 148 ÖLÜM

Rusya'da korona virüsü salgınının (Covid-19) ortaya çıktığı günden bu yana bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Rekor sayıdaki 2 bin 558 korona virüsü vakası ülkede toplam vaka sayısını 18 bin 328'e çıkarırken ölü sayısı da 148'e yükseldi.

JAPONYA'DA CAN KAYBI 155'E ULAŞTI

Japonya’da 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 155'e yükseldi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 8 bin 400'e çıktı. Toplam vaka sayısına, karantina gemisi Diamond Princess’ta bulunan 712 kişinin dahil olduğu belirtildi.

AVUSTRALYA'DA DA ÖLÜ SAYISI 61 OLDU

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 61’e yükseldi. 360 bini aşkın kişiye yapılan testler sonucunda 6 bin 322 kişinin de virüse yakalandığı belirlendi.

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İSRAİL'DE VAKA SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 116'ya ulaşırken, 90 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 bin 235'e çıktığı kaydedildi.