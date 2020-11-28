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Türkiye'de koronavirüs salgınında dün günlük en yüksek vefat sayısına ulaşıldı Vatandaşlar son dakika vaka sayısını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı her gün güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı, dün akşam son 24 saatte 177 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 845 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. Peki 28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika korona vaka sayısı ve corona virüs haberleri...

28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU YAYINLANIYOR

28 Kasım koronavirüs tablosunun Sağlık Bakanlığı tarafından akşam 19.00 ile 20.00 arasında açıklanması bekleniyor.

27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6 bin 592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5 bine e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 592 kişi oldu.

Son 24 saatte, 177 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi. Bugün 177 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

Toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981'e ulaştı. Hasta sayısı 481 bin 198, vefat sayısı 13 bin 191, ağır hasta sayısı 4 bin 816, aktif hasta sayısı 75 bin 391 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

EN GÜVENLİ YER EVİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir."

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 61 milyon 614 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 443 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 42 milyon 617 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 256 bini, Hindistan'da 9 milyon 325 bini, Brezilya'da 6 milyon 204 bini ve Rusya'da 2 milyon 215 bini geçti.

Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerinin Hindistan'da başladığı bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının toplu kullanımına 2021'de başlanacağı ifade edildi

İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA),Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını değerlendirmesini istedi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde salgının yayılmasının yavaşlaması sebebiyle halihazırda kırmızı ile en yüksek riskli kategoride bulunan ve bu nedenle tedbirlerin daha sıkı olduğu Lombardiya, Piyemonte ve Toskana’nın turuncu kategoriye alınarak, tedbirlerin bir nebze yumuşatılacağı ifade edildi

Almanya’da son 24 saatte 22 bin 806 kişide daha virüs tespit edildi, böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 6 bin 394’e yükseldi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mhize, salgının ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini ve sağlık çalışanlarının zor günler yaşadığını söyledi.

Sırbistan'da 2 bin 434 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ülkesinin ABD'li Pfizer firmasının pazarladığı Kovid-19 aşısından 13 milyon doz satın almak için anlaşmaya vardığını ve aşıların 2021'in ilk çeyreğinde Malezya'ya ulaşacağını duyurdu.

Tayland, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği potansiyel aşıdan 26 milyon doz almak üzere ön anlaşma yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) hastanelerin, kontrol edilemeyen salgın ve günlük kaydedilen üç haneli vaka sayıları nedeniyle alarm verdiği bildirildi.

Japonya İmparatorunun her yıl başında düzenlediği yeni yıl selamlama etkinliği, vaka sayılarının artış trendi sebebiyle iptal edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, salgının finansal kurumlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olacağını bildirdi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 827 artarak 53 bin 677'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 bin 352 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 538 bin 217 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 787 bin 893, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 782'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 827 artarak 53 bin 677'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı, 35 bin 467 artarak 696 bin 647 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) haftalık salgın değerlendirme toplantısında, yayılmanın hız kestiğine işaret edilerek, virüs bulaşma katsayısı Rt endeksinin 4-17 Kasım aralığında 1,08'e gerilediği bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de yayılmanın yavaşlaması sebebiyle halihazırda kırmızı ile en yüksek riskli kategoride bulunan ve bu nedenle tedbirlerin daha sıkı olduğu Lombardiya, Piyemonte ve Toskana’nın turuncu kategoriye alınarak, tedbirlerin bir nebze yumuşatılacağı ifade edildi.

Öte yandan, hükümet salgında yayılmanın yavaşlaması nedeniyle Noel'de önlemleri gevşetmeyi değerlendiriyor.