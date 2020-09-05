Türkiye'de son 24 saatte 99 bin 497 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1091 oldu.

Son 24 saatte 984 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi.





"KİMSENİN BİZİ ZORLAMADAN UYMAMIZ GEREKEN BİR ÖDEV"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir." ifadesini kullandı.

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