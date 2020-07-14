Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 20 hasta hayatını kaybetti. 992 yeni vaka tespit edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."