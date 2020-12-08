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Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.

TEST SAYILARI İLK KEZ 200 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Test sayıları ilk kez 200 binin üstüne çıkarken 25 Kasım'dan bu yana açıklanan vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan vefat sayılarının en üst seviyede olduğu görüldü.

BAKAN KOCA UYARDI!

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız.'' dedi.

25 KASIM’DAN BU YANA VAKALAR

Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'dan bu yana günlük koronavirüs tablosunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da açıklıyor. Buna göre vaka sayıları gün gün şöyle oldu:

25 Kasım 2020: 28.351

26 Kasım 2020: 29.132

27 Kasım 2020: 29.845

28 Kasım 2020: 30.103

29 Kasım 2020: 29.281

30 Kasım 2020: 31.219

1 Aralık 2020: 30.110

2 Aralık 2020: 31.923

3 Aralık 2020: 32.381

4 Aralık 2020: 32.736

5 Aralık 2020: 31.896

6 Aralık 2020: 30.402

7 Aralık 2020: 32.137

8 Aralık 2020: 33.198