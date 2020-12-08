Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.
TEST SAYILARI İLK KEZ 200 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI
Test sayıları ilk kez 200 binin üstüne çıkarken 25 Kasım'dan bu yana açıklanan vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan vefat sayılarının en üst seviyede olduğu görüldü.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 8, 2020
BAKAN KOCA UYARDI!
Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız.'' dedi.
25 KASIM’DAN BU YANA VAKALAR
Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'dan bu yana günlük koronavirüs tablosunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da açıklıyor. Buna göre vaka sayıları gün gün şöyle oldu:
25 Kasım 2020: 28.351
26 Kasım 2020: 29.132
27 Kasım 2020: 29.845
28 Kasım 2020: 30.103
29 Kasım 2020: 29.281
30 Kasım 2020: 31.219
1 Aralık 2020: 30.110
2 Aralık 2020: 31.923
3 Aralık 2020: 32.381
4 Aralık 2020: 32.736
5 Aralık 2020: 31.896
6 Aralık 2020: 30.402
7 Aralık 2020: 32.137
8 Aralık 2020: 33.198
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