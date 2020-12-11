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HaberlerSağlıkSon dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs yeni vaka sayısı 32 bin 106

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 32 bin 106

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi, 226 hasta ise hayatını kaybetti

11.12.2020 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs yeni vaka sayısı 32 bin 106
HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109a yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.'' dedi.

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