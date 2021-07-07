Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

AYRINTILAR GELİYOR...