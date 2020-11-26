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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 29 bin 132

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi, 174 hasta ise hayatını kaybetti

26.11.2020 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 29 bin 132

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

''AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTIYOR''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.'' dedi.

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