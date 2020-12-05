Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.





"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ TEK SEBEBİ..."

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır." ifadelerini kullandı.

Koca, "Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı, kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!