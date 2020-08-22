Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 22 hasta hayatını kaybetti, yeni vaka 1309 olarak tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

"KURALLARA UYULMAMASI BULAŞTIRMA SEBEBİ"

Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi" dedi.

"TEDBİR ALALIM, YENİLEN VİRÜS OLACAK"

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak.

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