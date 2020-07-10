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HaberlerSağlık

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1003

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yeni tabloyu paylaştı. Bugün 23 koronavirüs hastası hayatını kaybetti. 1003 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

10.07.2020 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

Son 24 saatte 1493 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 191 bin 883 oldu.

''25 HAZIRANDA BAŞLAYAN DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR''

Bakan Koca, ''Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.'' dedi.

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