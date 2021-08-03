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Haberler Sağlık

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 24 bin 832

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vaka sayısı 25 bine yaklaşırken, Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısı ve aşı uyarısı yaparak, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" ifadelerini kullandı

03.08.2021 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 24 bin 832
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısına dikkat çekerek, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" ifadelerini kullandı.

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