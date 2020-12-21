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Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu, 34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık.'' dedi.