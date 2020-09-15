Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1327 ağır hasta sayısı oldu. 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260a yükseldi.

''HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR''

Bakan Koca, ''Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.'' dedi.