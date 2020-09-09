Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var" dedi.