Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1223 oldu. 1117 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız." dedi.