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HaberlerSağlık

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1313

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 1313 yeni vaka tespit edildi, 20 hasta ise hayatını kaybetti

26.08.2020 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.

Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu.

''ÖZEL TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALDIK''

Bakan Koca, ''Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.'' dedi.

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