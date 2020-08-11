Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

Son 24 saatte 1185 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 226 bin 155 oldu.

'' SON 3 GÜNDÜR HASTANEYE YATIŞLARDA AZALMA VAR''

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.