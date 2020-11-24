Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 7381 yeni hasta tespit edildi, 161 hasta ise hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA SAYISI YÜKSELİYOR

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.'' dedi.