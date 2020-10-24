Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 2091

Son dakika... Koronavirüs salgınında son durum açıklandı. Bugün 2091 hasta tespit edildi, 69 hasta ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TEDBİRLERE UYMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ"

Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.