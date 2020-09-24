Türkiye’de son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu. 1241 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım.'' dedi.