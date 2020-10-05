Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu. 1320 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 286 bin 370e yükseldi.

''AKTİF HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.'' dedi.