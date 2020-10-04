Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu.

''TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz. '' dedi.